Đột phá mới - Cơ hội mới - Giá trị mới*

Tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch mới, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư, DN đầu tư vào tỉnh.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng trích đăng bài phát biểu khai mạc này.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Hội tụ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân hiền hòa, mến khách, và lực lượng lao động có chất lượng cao, cùng với sự quan tâm đầu tư của quốc gia tập trung vào các dự án hạ tầng quy mô rất lớn và đồng bộ, đang biến Bà Rịa – Vũng Tàu thành nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển nhanh và bền vững các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển - logistics, du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Sau 33 năm kể từ ngày được thành lập, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, sự chia sẻ, hợp tác quý báu của các địa phương trong cả nước, với niềm tin vào một tương lai tươi sáng, các thế hệ tiền nhiệm đã tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, vun đắp tạo nên niềm tin và sự ủng hộ, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng DN, diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thay đổi cả về quy mô và chất lượng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền ra hải đảo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.

Vai trò, vị thế của Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng được thể hiện rõ trong tiến trình phát triển của đất nước. Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định là một cực tăng trưởng quan trọng, với quy mô kinh tế (GRDP), đóng góp ngân sách và có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong Top 5 các tỉnh thành dẫn đầu cả nước, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, GRDP bình quân trên đầu người cao nhất cả nước. Nền kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ dựa trên lợi thế tự nhiên mà còn mạnh dạn đột phá tạo ra sự khác biệt trong chiến lược phát triển, đến nay đã hình thành 2 ngành công nghiệp mới so với các địa phương trên cả nước đó là ngành công nghiệp hóa chất và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió. Song song với phát triển kinh tế-xã hội, Bà Rịa – Vũng Tàu đã ưu tiên giành nguồn lực để đầu tư phát triển con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh được bảo đảm, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Với những lợi thế sẵn có, cùng với sự cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành điểm đến đầy tiềm năng, thu hút nhiều tập đoàn, DN lớn đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 33 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước đạt 400 ngàn tỷ đồng. Trong đó riêng Quý I/2024, đã thu hút vốn FDI hơn 1,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nước hơn 25 ngàn tỷ đồng. Các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, và các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt

Sự ra đời của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2024 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã định vị lại vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, thể hiện rõ quan điểm giải phóng và tái phân bổ lại nguồn lực quốc gia thông qua các cơ chế, chính sách để vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Có thể khẳng định rằng, Nghị quyết số 24-NQ/TW thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn của Bộ Chính trị, là cơ sở chính trị nền tảng định hình cho việc quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

Từ quan điểm trên, chúng tôi nhận thức rõ: “Quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, có không gian phát triển tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt”. Vì vậy, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn xác định xây dựng và triển khai Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cơ hội quý để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, làm mới những động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới, thực hiện 3 đột phá chiến lược: đột phá về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, đột phá về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và đột phá về nâng cao năng lực quản trị công.

KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đề xuất mô hình và đang hoạt động rất hiệu quả.

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt ngày 16/12/2023, xác định mục tiêu, đến năm 2030 Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với GRDP bình quân đầu người từ 18.000 đến 18.500 USD. Đến năm 2050, Bà Rịa – Vũng Tàu đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Quy hoạch của tỉnh lần này đã mở ra thời cơ mới, vận hội mới, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của quốc gia và khu vực Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam Bộ; giúp Bà Rịa - Vũng Tàu cụ thể hóa quan điểm của Đảng về việc luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, phát huy tối đa sức mạnh “nội lực”, khai thác hiệu quả sức mạnh “ngoại lực” nhằm đạt các mục tiêu, khát vọng lớn, nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân là mục đích cuối cùng của sự phát triển.

Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) nhìn từ trên cao.

Tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư hôm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất mong muốn được nghe những ý kiến chia sẻ, phân tích của các chuyên gia, đại diện hiệp hội, lãnh đạo DN, nhà đầu tư để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện triển khai quy hoạch này một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả nhất; và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn của DN, nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết chia sẻ, lắng nghe và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số để nâng cao tinh thần phục vụ cho kiến tạo phát triển, cho sự minh bạch về thông tin và định hướng chính sách dài hạn, bảo đảm an ninh, an toàn, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trên tinh thần thượng tôn pháp luật và luôn gắn bó, đồng hành một cách trách nhiệm với DN, nhà đầu tư; lấy niềm tin, sự thành công của DN, nhà đầu tư là mục tiêu hướng đến và thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Bà Rịa - Vũng Tàu mong được hợp tác với các bạn – các nhà đầu tư và luôn đồng hành cùng các bạn để cùng nhau tạo ra “Đột phá mới - Cơ hội mới - Giá trị mới” cho chính nhà đầu tư, góp phần tạo sự giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

* Tựa đề do tòa soạn đặt