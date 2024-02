Đón Tết trên biển

Tết đến, Xuân về, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 phải xa gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Đại diện các chủ phương tiện tàu, thuyền, ngư dân, chính quyền địa phương trao quà đến cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tàu CSB 4031.

Gửi gắm hơi ấm, tình cảm đất liền

Những ngày cận Tết, trên khu căn cứ cảng của BTL Vùng CSB3 (phường 11, TP.Vũng Tàu), đại diện các chủ phương tiện tàu, thuyền, ngư dân, chính quyền địa phương với những chiếc bánh chưng, bánh tét và nhiều phần quà trên tay hối hả di chuyển lên tàu CSB 4031. Đây là những món quà mang tình cảm, hơi ấm và hương vị Tết của đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tàu CSB 4031 trong chuyến hải trình trực Tết hơn 2 tháng trên biển.

Cầm trên tay những chiếc bánh chưng, bánh tét thơm ngon dành tặng cán bộ, chiến sĩ, ông Lê Hoàng Khanh, chủ phương tiện tàu, thuyền ở phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) chia sẻ: “Chúng tôi gửi gắm những phần quà tuy nhỏ bé nhưng thắm đượm tình cảm dành tặng các anh. Chúc những người lính CSB luôn vững vàng trước sóng gió biển cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đón nhận tình cảm của bà con ngư dân, chính quyền địa phương, Trung úy Cao Đăng Trung, Chính trị viên tàu CSB 4031 bày tỏ: “Mùa biển động, sóng to, gió lớn, lại xa gia đình, vợ con trong những ngày Tết nhưng anh em chiến sĩ ai nấy đều cảm thấy vinh dự, tự hào và xác định tư tưởng vững vàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Lần đi thực hiện nhiệm vụ dịp Tết này, tàu CSB 8005 có 5 chiến sĩ mới (CSM) tham gia. Hạ sĩ Đỗ Thành Trung chia sẻ: “Đây là lần đón Tết xa nhà đầu tiên của tôi. Trong những ngày qua, chúng tôi luôn được cấp ủy, chỉ huy tàu quán triệt nhiệm vụ, động viên, khích lệ tinh thần để an tâm công tác, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Thượng úy Lê Trần Anh Thắng, Chính trị viên tàu CSB 8005 cho biết, đây là lần thứ ba anh thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán. Anh đã động viên vợ con ở nhà yên tâm đón Tết. “Đã là người lính thì nhiệm vụ nào cũng phải quyết tâm hoàn thành. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động mang không khí Tết đến cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu như gói bánh chưng, trang trí phòng đón Xuân với đào, mai Tết. Không khí Tết trên tàu cũng ấm cúng, tươi vui như ở nhà”, Thượng úy Lê Trần Anh Thắng bày tỏ.

Để có một chuyến công tác thành công, nhất là thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết đến, Xuân về, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn bám sát mọi hoạt động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Thanh Dần, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 32 cho biết: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội đón Tết, nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là trực sẵn sàng chiến đấu trên biển. Chúng tôi xác định phải luôn bám sát các mục tiêu được phân công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trên không cũng như trên biển, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên khu vực biển được phân công. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Giờ lên đường đã đến, những con tàu CSB vững vàng tiến ra khơi. Tiếng còi tàu vang lên 3 hồi để chào tạm biệt, hẹn ngày trở về nghe rạo rực vùng cửa biển. Trong mỗi người chứng kiến thời khắc ấy vẫn đọng nguyên lời chúc đầy quyết tâm của Đại úy Huân, Thuyền trưởng tàu CSB 9001: “Những người lính CSB Việt Nam chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển xin chúc mọi người ở đất liền đón Xuân Giáp Thìn an vui, hạnh phúc. Ở ngoài khơi xa, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết bên nhau. Tàu là nhà, biển, đảo là quê hương, quyết tâm vượt mọi khó khăn, đoàn kết hiệp đồng giữ nghiêm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn biển, đảo, xứng đáng là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển để làm ăn phát triển kinh tế”.

Giữa khơi xa ngàn trùng sóng gió, những người lính CSB sẽ đón giao thừa nơi biển trời. Những cơn sóng cả, bão giông không thể át được tiếng hát cất lên từ trái tim của những người lính. Với họ, tình yêu biển, đảo luôn hòa quyện vào tình yêu quê hương, đất nước. Tất cả đang hướng về đất liền trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, nơi đó có gia đình, người thân của các anh và tiếp thêm động lực, niềm tin giúp các anh vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

BẢO KHÁNH-ĐỨC ĐỊNH