Ánh sáng soi đường - Kỳ cuối: Không ngừng đổi mới nhưng nhất quán về mục tiêu

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Xác định rõ mục tiêu trọng tâm để phát triển Bám sát Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm căn cứ định hướng để phấn đấu, do vậy tỉnh vẫn xây dựng kế hoạch GRDP tăng trưởng 8,5%, thu ngân sách tiếp tục nằm trong top 4 cả nước và phấn đấu thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Năm 2024, tỉnh chủ trương thúc đẩy 2 ngành công nghiệp mới: Công nghiệp hóa dầu và công nghiệp chế tạo thiết bị điện gió - Bà Rịa- Vũng Tàu được đánh giá có tiềm năng, lợi thế vượt trội so với các địa phương khác.