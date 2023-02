Khởi công xây dựng trụ sở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

Sáng ngày 8/2, tại phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh động thổ khởi công xây dựng công trình

Công trình có quy mô 3 khối nhà gồm: tòa nhà làm việc cao 5 tầng có diện tích xây dựng 915m2, nhà thanh tra, nhà ở doanh trại, nhà ăn… và các hạng mục phụ trợ, kỹ thuật công trình và trang thiết bị. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 115 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 7/2024.

Việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động công trình Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và các phòng nghiệp vụ nhằm đảm bảo nơi làm việc của đơn vị, đáp ứng tốt điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phòng chống cháy nổ, CNCH trên địa bàn tỉnh, cũng như góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm phê duyệt chủ trương và bố trí ngân sách xây dựng công trình. Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Phòng Hậu cần - Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh quản lý, giám sát, đôn đốc các đơn vị hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng công trình, công năng sử dụng, có tính thẩm mĩ cao; các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thi công đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, hoàn thành công trình theo quy định của Nhà nước.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY