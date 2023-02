1.730 thanh niên lên đường nhập ngũ

Đúng 7 giờ sáng 8/2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2023, tiễn 1.730 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia công an nhân dân (CAND). Trong đó 1.452 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 278 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, không khí tại các điểm giao - nhận quân diễn ra trang trọng, ấm tình quân - dân. Lãnh đạo tỉnh, địa phương đã đến các điểm giao - nhận quân để động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đại diện các đơn vị nhận quân cũng có mặt để tiếp nhận và đưa chiến sĩ mới về đơn vị.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho thanh niên TP. Vũng Tàu trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: MINH NHÂN.

*Tại TP. Vũng Tàu, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ giao - nhận quân.

Thanh niên TP. Vũng Tàu phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: BẢO KHÁNH.

Sau 1 ngày tham gia Hội trại tòng quân năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa, 6 giờ sáng 8/2, các tân binh của TP. Vũng Tàu trong trang phục chỉnh tề có mặt tại KDL Paradise, sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS và tham gia CAND.

Thanh niên TP. Vũng Tàu hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: MINH NHÂN.

Năm 2023, TP. Vũng Tàu có 310 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 267 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 43 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và TP. Vũng Tàu đã ân cần động viên, dặn dò và chúc những người con ưu tú của địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước; ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lưu ý chính quyền, đoàn thể các cấp cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm nhập ngũ, rèn luyện và trưởng thành.

Mẹ của nữ tân binh Nguyễn Thu Ngân (SN 2000 ở phường 9, TP. Vũng Tàu) căn dặn con gái trước khi lên đường. Ảnh: MINH NHÂN.

Trước giờ lên đường về đơn vị, tân binh Hứa Gia Huy (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) hào hứng chia sẻ: “Lên đường nhập ngũ, rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Tôi hy vọng bản thân sẽ rắn rỏi, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội”.

Mặc dù đã tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, lại là con gái đầu trong gia đình, song tân binh Nguyễn Thu Ngân (SN 2000 ở phường 9, TP. Vũng Tàu) vẫn tình nguyện tham gia NVQS. Mong muốn của nữ tân binh này là sẽ trở thành quân nhân chuyên nghiệp để có thể phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thanh niên TP. Vũng Tàu vẫy chào người thân trước khi lên đường. Ảnh: BẢO KHÁNH.

*Tại TP. Bà Rịa, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đã đến dự Lễ giao - nhận quân.

Ông Trần Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Bà Rịa tặng quà cho tân binh. Ảnh: TRÚC GIANG

Năm 2023, TP. Bà Rịa có 191 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 150 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 41 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an. Không khí buổi lễ giao - nhận quân nơi đây cũng diễn ra hết sức sôi động, ngập tràn trong sắc đỏ cờ hoa và băng rôn, khẩu hiệu, tạo động lực cho tân binh thêm vững tin lên đường tòng quân.

Tân binh TP. Bà Rịa vẫy tay chào người thân trước lúc lên đường. Ảnh: PHÚ XUÂN.

*Tại TX. Phú Mỹ, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ giao - nhận quân.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho chiến sĩ mới TX. Phú Mỹ. Ảnh: MINH TÂM

Năm 2023, TX. Phú Mỹ có 288 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 255 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 33 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an. Các tân binh được phân về các đơn vị gồm: Vùng 2 Hải quân; Lữ đoàn phòng không 77; Lữ đoàn Thông tin 23 và Bộ CHQS tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS TX. Phú Mỹ, chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn những năm trước cả về sức khỏe và trình độ chuyên môn. Cụ thể, hơn 70% có trình độ văn hóa lớp 12, đại học, cao đẳng. Về nghĩa vụ quân sự có 23 thanh niên trình độ đại học, 30 thanh niên trình độ cao đẳng, 10 thanh niên trình độ trung cấp. Về tham gia nghĩa vụ công an có 4 thanh niên trình độ cao đẳng, 7 thanh niên trình độ trung cấp. 3 thanh niên nhập ngũ là Đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ thực hiện nghi thức đốt đuốc tại lễ giao quân. Ảnh: QUANG VŨ.

Tân binh Võ Minh Khang (SN 2004) và Võ Minh An (SN 2003), ngụ tại tổ 11, khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ là hai anh em ruột cùng tình nguyện tham gia NVQS đợt này. Trong buổi lễ giao quân, Khang và An rất khấn khởi. Thay mặt em trai, An cho biết: “Gia đình em có 3 anh em, 2 anh em trai cùng đến tuổi NVQS nên cả hai anh em cùng tình nguyện viết đơn tham gia. Dù biết, một mình ba ở nhà sẽ vất vả hơn nhưng được cống hiến cho Tổ quốc là trách nhiệm, là vinh dự của chúng em”.

Tân binh Trần Phạm Ngọc Thiên (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) vẫy chào tạm biệt người thân trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ LƯƠNG.

*Tại huyện Châu Đức, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ giao - nhận quân.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tặng hoa và quà cho tân binh huyện Châu Đức. Ảnh: BẠCH LONG

Năm nay, huyện Châu Đức được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 272 công dân nhập ngũ, trong đó có 225 công dân thực hiện NVQS trong các đơn vị của Bộ Quốc phòng như: Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Lữ đoàn PK77, Sư đoàn BB5, Bộ CHQS tỉnh và 47 công dân tham gia nghĩa vụ CAND ở các đơn vị thuộc Bộ Công an. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các thị trấn và xã trên địa bàn huyện đều giao đủ quân, chất lượng được bảo đảm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên tân binh huyện Châu Đức. Ảnh: MẠNH QUÂN

Chia sẻ với phóng viên, tân binh Dương Văn Hải Hoàng (22 tuổi, dân tộc Châu Ro, ngụ xã Kim Long) nói: “Tôi là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Vì cha mẹ lớn tuổi, sức yếu nên khi học xong em đã đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhận được tin trúng tuyển NVQS em vừa mừng vừa lo. Biết được, cha mẹ động viên khuyên bảo em yên tâm nhập ngũ, công việc ở nhà bố mẹ sắp xếp được nên em cũng yên tâm để lên đường làm nhiệm vụ”.

Người thân xúc động tiễn con em lên đường thực hiện NVQS tại huyện Châu Đức. Ảnh: BẠCH LONG

*Tại huyện Long Điền, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đặng Minh Thông, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Lễ giao - nhận quân.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà, động viên tân binh huyện Long Điền tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Năm 2023, huyện Long Điền được giao tuyển chọn 199 thanh niên nhập ngũ, trong đó, 164 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng (Gồm: Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 Quân khu 7) và 35 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tặng hoa, động viên tân binh huyện Long Điền lên đường nhập ngũ. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng NVQS huyện, Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu động viên thanh niên nhập ngũ, chúc các thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại đơn vị. Lãnh đạo huyện cũng thực hiện một số nghi thức như: Thắp sáng ngọn đuốc truyền thống, thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ huyện trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đánh trống hội tòng quân; tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chị Ngô Thị Hương, thị trấn Long Điền ôm chặt cậu con trai Vũ Hoàng Thái trước giờ con lên đường nhập ngũ. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Lễ giao, nhận quân năm nay của huyện Long Điền đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Các tân binh phấn khởi lên đường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*Tại huyện Đất Đỏ, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy và bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự Lễ giao - nhận quân.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ động viên, tặng quà các tân binh huyện Đất Đỏ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VÂN ANH.

Năm 2023, huyện Đất Đỏ có 181 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 151 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (có 1 nữ công dân) và 30 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an. Chiến sĩ mới về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tiểu đoàn vệ binh 180 (Quân khu 7), Trường Quân sự (Quân khu 7); Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện Đất Đỏ, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 8/8 xã, thị trấn đều giao đủ quân, chất lượng được bảo đảm.

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ tặng hoa cho tân binh Trần Minh Trung (xã Phước Long Thọ). Ảnh: ĐÔNG HIẾU.

Trước giờ lên đường về đơn vị, tân binh Trần Văn Quí (xã Phước Hội) dõng dạc nói: “Lên đường nhập ngũ, rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc tôi thấy rất vui. Với tôi đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Quân ngũ sẽ là môi trường tốt để thanh niên chúng tôi học tập, rèn luyện bản thân, tôi hy vọng mình sẽ rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn sau những tháng quân trường”.

Tân binh Nguyễn Tiến Trung (thị trấn Phước Hải) chia tay một người anh trong câu lạc bộ từng sinh hoạt trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VÂN ANH

Còn nữ tân binh Phan Ngọc Phương Thảo (ấp An Hòa, xã Lộc An) cho biết: “Gia đình có truyền thống cách mạng nên từ nhỏ đã được ông bà, cha mẹ giáo dục tinh thần, truyền thống cách mạng. Mặt khác, từ nhỏ em đã được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội nên em luôn mang mơ ước được đi bộ đội, được mặc quân phục như các chú, các anh. Sau này lớn lên, bản thân hiểu biết thêm về công việc của người bộ đội nên dù đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm hơn 1 năm rồi em vẫn tình nguyện nhập ngũ với muốn đóng góp một phần nào phục vụ cho quân đội và để thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ luôn cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện được những ước mơ hoài bão của mình trên con đường phía trước”.

Tân binh Huỳnh Trần Nghĩa (xã Lộc An) bịn rịn chia tay người thân trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: VÂN ANH.

*Tại huyện Xuyên Mộc,ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ giao – nhận quân.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh động viên tân binh. Ảnh: ĐINH HÙNG

Năm 2023, huyện Xuyên Mộc có 270 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện Xuyên Mộc, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 16 xã, thị trấn bảo đảm đủ quân số.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh, huyện ân cần động viên, dặn dò và chúc các người con ưu tú của địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lưu ý chính quyền, đoàn thể các cấp cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo gia đình chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm nhập ngũ, rèn luyện và trưởng thành.

Tân binh huyện Xuyên Mộc phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Trước giờ lên đường về đơn vị, tân binh Nguyễn Văn Trọng (SN 2000), ở xã Phước Thuận tự hào rằng, bản thân đã chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ năm 2023. Anh cho biết, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là cột mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của mỗi người.

*Tại huyện Côn Đảo, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến dự, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Năm 2023, huyện Côn Đảo có 19 thanh niên thực hiện NVQS, trong đó có 15 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 4 thanh niên tham gia các đơn vị thuộc Bộ Công an.

NHÓM PHÓNG VIÊN