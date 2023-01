Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

Đó là một trong những chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2, diễn ra vào sáng 10/1.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2.

Theo Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023)…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (Nghị quyết số 18, 19, 20, 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương) và Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 5/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”; tuyên truyền các Luật đã được Quốc hội thông qua như Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; các dự án luật lấy ý kiến đóng góp của người dân, các chuyên gia như Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiệu cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm minh…

Về chăm lo Tết cho người dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đánh giá, cả hệ thống chính trị đang thực hiện tốt, tuy nhiên phải chú ý bảo đảm người khó khăn, hộ nghèo, người yếu thế được hỗ trợ, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm những hành vi buôn lậu, hàng gian, hàng giả, mua bán và đốt pháo trái phép để người dân đón Xuân, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, bình yên.

 Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chúc Tết các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Đảng - đoàn thể tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2022 của các cơ quan đơn vị, địa phương. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, an vui, an lạc, an lành, an toàn và năm mới nhiều thành công mới. Đồng thời, gửi lời chúc đến lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu năm mới vui tươi, hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU