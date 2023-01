Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết DN

Sáng 10/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm- The Grand Hồ Tràm Strip, Công ty TNHH An Kim Thiện - Lan Rừng Resort Phước Hải và Công ty CP Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn công tác Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm và chúc Tết Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm- The Grand Hồ Tràm Strip

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Ngọc Khánh thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2022, những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2023, trong đó có thời điểm dự kiến khởi công các dự án giao thông kết nối quan trọng như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trong đó có ngành du lịch.

Đoàn tặng hoa và quà Tết cho đại diện Công ty CP Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định tổng thể năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, song việc các quốc gia đều mở rộng cửa du lịch, cùng với sự nỗ lực của các DN chắc chắn lượng khách du lịch quốc tế đến Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tốt hơn.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết cho đại diện Công ty TNHH An Kim Thiện - Lan Rừng Resort Phước Hải

Nhân dịp Tết sắp đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và quà Tết với lời chúc năm mới tràn đầy năng lượng, niềm tin, gặt hái nhiều thành công đến ban lãnh đạo, người lao động các DN trên.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-ĐẠI HẢI