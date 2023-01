Lãnh đạo TP.Vũng Tàu thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Chiều 19/1, Đoàn của lãnh đạo TP.Vũng Tàu đã đi thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

*Đoàn do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn làm đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Công an TP. Vũng Tàu và các đội nghiệp vụ trực thuộc cùng Công an 17 phường, xã; Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu và Trung tâm Y tế 17, phường, xã.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chúc Tết cán bộ Công an các thành phố và Công an các xã, phường. ẢNH: CẨM NHUNG

Tại các nơi đến thăm, ông Trần Đình Khoa ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị và khẳng định, sự an yên của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an, y tế. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chúc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị đón năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng thời, đề nghị các đơn vị luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu và Trung tâm Y tế 17, phường, xã. ẢNH: CẨM NHUNG

*Đoàn do bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị: Khoa cấp cứu Bệnh viện Vũng Tàu; Trung tâm Y tế Vietsovpetro; Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Thị Thanh Bình thăm, chúc Tết Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. ẢNH: MINH THANH

Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo nhanh tình hình của đơn vị, việc huy động, bố trí lực lượng trực, bảo đảm chuyên môn trong những ngày Tết.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, chúc Tết Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Vũng Tàu. ẢNH: MINH THANH

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Lê Thị Thanh Bình gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, người lao động và cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, động viên các lực lượng tiếp tục hoàn thành công tác phối hợp, bảo đảm sức khỏe, bình an cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết.

*Đoàn do ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS TP. Vũng Tàu; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị; Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu; Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thăm, chúc Tết và tặng quà Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu. ẢNH: MẠNH THẮNG.

Tại các nơi đến, Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, chiến sĩ, người lao động trong năm 2022; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các đơn vị quân đội, Cảnh sát cơ động; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng, bảo quản, chăm sóc cây xanh để giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho người dân, du khách vui xuân an toàn, phấn khởi.

Vui xuân không quên nhiệm vụ, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm trực sẵn sàng, không để bị động trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. ẢNH: MẠNH THẮNG.

*Đoàn do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên Tổ Quản lý Đền thờ liệt sỹ TP.Vũng Tàu; Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu; Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP.Vũng Tàu; Ban Quản lý Đền thờ liệt sĩ xã Long Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thăm, chúc Tết Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố. Ảnh: MẠNH CƯỜNG..

Bà Nguyễn Thị Thu Hương chúc các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị đón năm mới bình an, hạnh phúc và nỗ lực để tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân, du khách dịp Tết 2023.

CẨM NHUNG - MINH THANH - MẠNH THẮNG