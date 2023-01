Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang

Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, sáng 18/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. (ảnh dưới).

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong Đoàn công tác, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh luôn bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 06/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng; triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình tội phạm và TNGT được kiềm chế, kéo giảm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh đã biểu dương những thành tích, nỗ lực của Công an tỉnh trong năm qua, đồng thời khẳng định sự phát triển toàn diện của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đạt được; thực hiện tốt công tác xây Đảng, xây dựng lực lượng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác, trực SSCĐ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Nhân dịp Xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, anh lành, hạnh phúc.

*Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Báo cáo với Đoàn, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến thăm, động viên các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhằm chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bộ đội vui Xuân đón Tết và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới dịp Tết Nguyên đán của BĐBP tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, lực lượng Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám trụ trên tuyến biên giới biển, đảo, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH - MINH NHÂN - ĐẠI HẢI