* Động viên cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tham gia trực Tết Nguyên đán

Trong 2 ngày 16 và 17/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết chia sẻ”.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng 200 phần quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết quân và dân huyện Côn Đảo, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33. Đồng thời tặng 20 phần quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Xuân yêu thương - Tết chia sẻ” là hoạt động thường niên do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, người có công, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết an vui, đầm ấm, từ đó tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân – dân trên địa bàn đóng quân.

* Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 17/1, Đoàn công tác Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh do Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các tàu tuần tra thuộc Hải đội Biên phòng 2 và Trạm Kiểm soát Biên phòng Gò Găng (Đồn Biên phòng Long Sơn).

Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh thăm, động viên và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ các tàu tuần tra thuộc Hải đội Biên phòng 2.

Tại các nơi đến thăm, Đại tá Đào Xuân Ánh đã gửi lời chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm, hạnh phúc.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Gò Găng (Đồn Biên phòng Long Sơn).

Tin, ảnh: MINH NHÂN