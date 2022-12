TP. Bà Rịa thu ngân sách vượt 29,6% kế hoạch

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Đảng bộ TP.Bà Rịa đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.047,1 tỷ đồng (vượt 29,6% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2021). Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, trong năm đã kết nạp 157 đảng viên (đạt 101,29% so với chỉ tiêu tỉnh giao).

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, TP.Bà Rịa cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để người dân đồng thuận.

Thành phố cần triển khai và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; nhân rộng gương người tốt việc tốt; triển khai các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân…

HUYỀN TRANG