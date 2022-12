TP.Vũng Tàu: 22/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch

Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 25 (ảnh dưới).

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; xem xét ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Vũng Tàu, chủ trì hội nghị.

Năm 2022, TP.Vũng Tàu đã từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển ổn định, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực. Kết quả, 22/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Người dân mua sắm tại siêu thị Coop Mark Vũng Tàu.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 36.105 tỷ đồng (đạt 117,12% kế hoạch, tăng 23,86% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước 8.111 tỷ đồng (đạt 124,19% kế hoạch, tăng 46,75% so với cùng kỳ); tổng lượng khách lưu trú tăng 56,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước 35.432 tỷ đồng (đạt 109,56% kế hoạch, tăng 20,11% so với cùng kỳ); thu ngân sách ước 4.924 tỷ đồng (đạt 131% so dự toán tỉnh giao, bằng 116,4% dự toán thành phố xây dựng).

Năm 2022, TP. Vũng Tàu đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách. Trong ảnh: Du khách vui chơi tắm biển tại Bãi Sau trong dịp lễ 2/9/2022.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Đời sống người dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2022, Đảng bộ thành phố kết nạp 262 đảng viên, đạt 100,7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Trong chương trình làm việc, hội nghị đã tập trung thảo luận bàn giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 xoay quanh các nội dung về: Công tác xây dựng Đảng; giải pháp nhằm đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đúng kế hoạch; các giải pháp triển khai thực hiện Thông báo số 1304TB/TU, ngày 4/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025”; thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị”; thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (ảnh trên) ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. T

Năm 2023, dự báo tình hình trong nước tiếp tục có những thuận lợi và đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Bí thư Tỉnh ủy yêu câu Đảng bộ và cả hệ thống chính trị TP.Vũng Tàu quyết tâm, nỗ lực hơn nữa triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Trong đó, tập trung triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 5/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tinh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển TP.Vũng Tàu nhanh, bền vững, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, là trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ và cả hệ thống chính trị TP. Vũng Tàu chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch đầu từ công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023 bảo đảm tính sẵn sàng về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án khi đưa vào danh mục khởi công mới năm 2023; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán nguồn lực; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm chỉnh trang đô thị”, xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường, ngập úng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính…

“Các nhiệm vụ, phần việc phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Đảng bộ, chính quyền thành phố phải bắt tay ngay vào các nhiệm vụ từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Trước mắt là chú trọng chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp, đủ đầy”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH