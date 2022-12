Sáng 15/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập và tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội.

Cụ thể, LLVT tỉnh đã phối hợp tổ chức 181.180 lượt tổ/405.194 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, qua đó phát hiện, bắt giữ 163 vụ/299 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức diễn tập cho 30 xã, phường, thị trấn đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn; tổng thu từ tăng gia sản xuất đạt 11,4 tỷ đồng (đạt 109% chỉ tiêu).

Năm 2023, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các dịp lễ, Tết; chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đúng tổ chức, biên chế; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ 100% đầu mối.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 57 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 239 cá nhân, danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 93 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2022.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN