Đến nhà làm CCCD gắn chíp cho người khuyết tật

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/11, Công an TT.Long Hải phối hợp với Công an huyện Long Điền đã xuống tận nhà làm CCCD gắn chíp cho 22 trường hợp là người già yếu, khuyết tật đi lại khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Lực lượng công an xuống tận nhà làm CCCD gắn chíp cho người dân

Thời gian qua, Công an huyện Long Điền phối hợp công an các xã, thị trấn trên địa bàn lập danh sách những người tàn tật, người già neo đơn, gia đình chính sách để tổ chức nhiều đợt lưu động cấp CCCD gắn chíp cho người dân. Đây là việc làm thường xuyên của lực lượng Công an huyện Long Điền thể hiện tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, tạo sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

