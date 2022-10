Kinh tế Bà Rịa có nhiều điểm sáng

Chiều 14/10, BCH Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng).

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa và ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

9 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của DN và nhân dân, kinh tế- xã hội của TP.Bà Rịa có nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách hơn 797 tỷ đồng, đạt 98,6% dự toán năm (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước). Thành phố quyết liệt đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng theo tiến độ của tỉnh đối với Dự án Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1. Hiện đã khảo sát, thống kê sơ bộ với 86/142 hộ dân và 4/4 tổ chức/142 hộ dân và 30/40 căn nhà tại khu vực dự án (đạt tỷ lệ 77,4%).

Các chính sách an sinh xã hội cho người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội… được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả Đảng bộ TP.Bà Rịa đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022; đề nghị Đảng bộ thành phố thời gian tới cần quan tâm, tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Nhấn mạnh, tập trung rà soát, đề xuất phương án phát triển kinh tế đêm, đầu tư chợ đêm để giải quyết công ăn việc làm cho người dân và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Đồng thời, tập trung triển khai chỉnh trang đô thị; tập trung triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Đặc biệt cần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện những dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng…

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN