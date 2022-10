Ngày 4/10, tại Công an tỉnh, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an tổ chức hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 9 tháng đầu năm. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua chỉ đạo sâu sát, phù hợp tình hình của từng địa phương. Qua đó, tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, tổ chức, phát động nhiều đợt thi đua như: cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, Tết, các phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua còn xây dựng những gương điển hình tiên tiến, các đơn vị nghiệp vụ nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, các công trình, mô hình, phần việc đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng như mô hình: “Tra cứu một cửa” và ứng dụng phần mềm “Quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn” của Công an tỉnh Bình Dương; “Nâng cao chất lượng sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân” của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

HUY VĂN