Cử tri phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ngày 4/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã TXCT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho 6 hộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Xuyên Mộc.

GDP 9 tháng tăng 8,83%

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 19/11); tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH giữa hai kỳ họp thứ Ba và thứ Tư; báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền Trung ương và địa phương.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; GDP 9 tháng tăng 8,83% cao nhất từ năm 2011 đến nay. CPI bình quân 9 tháng tăng 2,73%, tương đương cùng kỳ các năm 2018-2021. Bình quân lạm phát cơ bản tăng 1,88% so với cùng kỳ.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lũy kế 8 tháng một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 11,78% (NQ 9,82%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,52% (NQ 11,05%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 103% (NQ 34,06%); Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 106,8% dự toán cả năm, tăng 33,55% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nội địa đã đạt 89,37% dự toán cả năm, tăng 17,66% so cùng kỳ (NQ -2,94%).

Các cử tri đánh giá cao và bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp trí tuệ của Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh trong các kỳ họp Quốc hội, hoạt động giám sát, lấy ý kiến về những dự án luật, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà.

Lũy kế 8 tháng, các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 103%. Trong ảnh: Du khách và người dân tham quan cầu ngắm biển Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: MỸ LƯƠNG

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Về các phản ánh, kiến nghị, cử tri Hà Thị Mâu (phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) nêu thực trạng dân số Việt Nam ngày càng già hóa, người già ngày càng nhiều và cần được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Do đó, cử tri Mâu kiến nghị cần có cơ chế thăm khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người già.

Cử tri Nguyễn Hữu Bính (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) phản ánh tình trạng lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi. Các đối tượng sử dụng số điện thoại kích hoạt tài khoản Facebook, Zalo để hoạt động lừa đảo, thông tin không đúng sự thật… Do đó, kiến nghị các ngành, cơ quan chức năng quản lý chặt sim và người sử dụng sim điện thoại để ngăn chặn hành vi lừa đảo, tránh thiệt hại cho người dân.

Cư tri Nguyễn Bút (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) phản ánh, trước đây giá xăng dầu tăng cao, các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ tăng theo. Nhưng khi xăng giảm sâu, các mặt hàng không giảm. Do đó, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có biện pháp giảm giá các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ phù hợp tình hình hiện nay.

Cử tri Đặng Dậu (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) bức xúc trước các vụ tham nhũng gây thiệt hại lớn cho nhà nước; mong muốn các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tăng cường có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cử tri Dậu cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra cho người dân.

Cử tri Nguyễn Thủy (phường 8, TP. Vũng Tàu) kiến nghị Bộ VH-TTDL quản lý chặt các cuộc thi sắc đẹp, bảo đảm thuần phong mỹ tục của dân tộc, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời kiến nghị Bộ Công an chú trọng giữ vững hình ảnh cao quý của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; phòng chống các thông tin xấu độc, nhất là các thông tin trên mạng xã hội.

Ngoài ra các cử tri còn phản ánh, kiến nghị các vấn đề như: Đề nghị giám sát việc di dời dân và thu hồi đất nhà nước trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; tình trạng trường lớp quá tải tại TX. Phú Mỹ; phát triển GD-ĐT, thu hút nhân tài cho đất nước; chế độ hỗ trợ cho người làm việc không chuyên trách cấp xã.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý, trả lời cử tri.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 24 suất quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho các hộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách của huyện Xuyên Mộc (12 suất), TX. Phú Mỹ (6 suất) và TP. Vũng Tàu (6 suất).

NHÓM PV THỜI SỰ