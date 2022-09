Lãnh đạo TP. Vũng Tàu đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Chiều 19/9, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố với 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Đại diện cán bộ Hội LHPN phường 10, TP. Vũng Tàu phản ánh tình trạng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên bị ngập, tù đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ được thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2022 của thành phố. Theo đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng đầu năm của thành phố ước tính 4.820 tỷ đồng, đạt 73,80% kế hoạch, tăng 66,09% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 hơn 3.528 tỷ đồng, đạt 94% so dự toán tỉnh giao, bằng 83% dự toán thành phố xây dựng. Chi ngân sách ước thực hiện hơn 1.037 tỷ đồng, đạt 56% so với tỉnh giao, bằng 44% dự toán thành phố xây dựng.

Gặp gỡ lãnh đạo thành phố, cán bộ, hội viên phụ nữ kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho người làm việc không chuyên trách, chi hội trưởng, phó chi hội phụ nữ ở khu phố; xem xét nâng chế độ đóng BHYT, BHXH cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, phản ánh tình hình mất trật tự ATGT tại tuyến đường có trường học; kiến nghị bố trí lực lượng, giữ gìn trật tự ATGT cho học sinh; tình trạng dừng, đỗ ô tô sai quy định, lấn chiếm lòng đường…

Những nội dung kiến nghị này đã được lãnh đạo, các phòng, ban chức năng của thành phố giải đáp cụ thể và thỏa đáng ngay tại buổi đối thoại.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG