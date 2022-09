Hướng về Đại hội Đại biểu "Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

ÔNG CAO XUÂN TĂNG, CỰU GIÁO CHỨC GIÁO XỨ VINH CHÂU (XÃ BÌNH GIÃ, HUYỆN CHÂU ĐỨC)

Hoạt động tôn giáo ngày càng được quan tâm

Trải qua nhiều nhiệm kỳ cùng Ban điều hành giáo xứ Vinh Châu triển khai các chương trình, hoạt động phục vụ cộng đoàn giáo dân, tôi nhận thấy hoạt động tôn giáo ngày càng được quan tâm. Minh chứng là lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến xã đã có nhiều chuyến thăm, chúc mừng và làm việc với đại diện Giáo xứ. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ lựa chọn được những lãnh đạo có tâm và tầm để cùng phối hợp với chính quyền thắt chặt thêm mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

LINH MỤC TRẦN BẢO LONG, CHÁNH XỨ GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG (PHƯỜNG RẠCH DỪA, TP. VŨNG TÀU), QUẢN HẠT VŨNG TÀU

Tiếp tục đồng hành cùng chính quyền

Tôi luôn ấn tượng với chính quyền phường Rạch Dừa đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Giáo xứ hoạt động tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, hình ảnh của các chiến sĩ công an, dân quân của phường đứng canh gác trước nhà thờ Giáo xứ Trung Đồng để bảo vệ trật tự, giữ bình an cho bà con đến vui chơi, tham dự thánh lễ vào dịp Giáng sinh hằng năm khiến tôi nhớ mãi. Đó là minh chứng gần gũi nhất cho sự gắn kết giữa chính quyền và tôn giáo.

Tôi mong thời gian tới, chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân ngày càng gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. Tôi sẽ đồng hành cùng chính quyền, tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phòng, chống tệ nạn xã hội để giữ gìn sự bình yên cho mỗi nhà, mỗi người.

ÔNG ĐỖ NGỌC BÁ, PHÓ BAN HÀNH GIÁO, GIÁO XỨ SAO MAI (PHƯỜNG 5, TP.VŨNG TÀU)

Chăm lo đời sống người nghèo

Trên địa bàn phường 5 nói chung và nhiều địa phương của TP. Vũng Tàu nói riêng còn nhiều người nghèo, người lao động tự do, người nhập cư ở trọ không có việc làm ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tôi mong các giáo xứ, giáo họ tiếp tục đoàn kết, quan tâm chăm lo cho người dân, không phân biệt lương hay giáo bằng nhiều việc làm thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ... để phần nào chia sẻ gánh nặng cuộc sống với họ, chung tay cùng cùng chính quyền tạo an sinh, an dân.

