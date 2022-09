Đồng chí Phùng Tấn Tú giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Long An

Chiều 12/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chủ trì công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải (đứng giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Tấn Tú và đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thu.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Phùng Tấn Tú - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Long An; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thu – Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Long An, giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2022.

Tân Tổng Biên tập Báo Long An - Phùng Tấn Tú phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị, 2 đồng chí vừa được bổ nhiệm quan tâm công tác xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chúc mừng đồng chí Phùng Tấn Tú và đồng chí Nguyễn Thị Huyền Thu; đồng thời đề nghị 2 đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực công tác, nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phùng Tấn Tú cho biết, sẽ lãnh đạo đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt, tiếp tục nâng chất nội dung các loại hình báo chí, xây dựng Báo Long An ngày càng phát triển, đáp ứng vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

KỲ NAM