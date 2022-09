Ông Nguyễn Thanh Lâm được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Tấn Dũng được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại quyết định 1066, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm.

Theo quyết định 1065, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 14-9-2022.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng.

* Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972. Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Lâm từng là biên tập viên nổi tiếng của VTV.

* Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.