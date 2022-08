Xung kích bảo vệ Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ

Phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

ĐVTN Công an tỉnh khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Xung kích thực hiện mọi nhiệm vụ

Là lực lượng trẻ, chiếm số lượng lớn quân số ở các đơn vị, trong những năm qua ĐVTN Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt làm tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hưởng ứng tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động.

Đơn cử, ĐVTN các cơ sở Đoàn khối An ninh chủ động nắm tình hình địa bàn phụ trách, nhất là địa bàn phức tạp về tôn giáo, an ninh nông thôn, khu vực kinh tế trọng điểm... làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tham mưu cơ quan chức năng giải quyết vụ việc kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng”.

ĐVTN Chi đoàn Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc nhập dữ liệu dân cư quốc gia, giải quyết hộ khẩu, cấp phát CCCD và giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về ANTT; phối hợp đơn vị liên quan tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối hội nghị, lễ hội, các đoàn nguyên thủ quốc gia trong, ngoài nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

ĐVTN Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngoài tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý các tình huống cháy xảy ra; chủ động quản lý, nắm tình hình và tăng cường kiểm tra, xử phạt cơ sở, DN không bảo đảm quy định về PCCC.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cơ sở Đoàn Công an tỉnh đã trao tặng 5.046 phần quà trị giá gần 3 tỷ đồng; chương trình thanh niên “Ngân hàng máu sống” được duy trì với hơn 300 tình nguyện viên sẵn sàng tham gia các đợt hiến máu nhân đạo. Qua đó, vận động và tiếp nhận được hơn 1.500 đơn vị máu. Chương trình thanh niên “Xây tặng Nhà đại đoàn kết” đã và đang mang lại những mái ấm thiết thực, nghĩa tình cho các gia đình khó khăn, với 11 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng với tổng kinh phí 604 triệu đồng, sửa chữa 6 ngôi nhà với kinh phí 145 triệu đồng, phối hợp xây tặng 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Ngoài ra, Đoàn Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 5 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn ngàn lượt người dân.

Tình nguyện vì nhân dân phục vụ

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, ĐVNT Công an tỉnh không ngừng phát huy vai trò xung kích, hết lòng phục vụ nhân dân và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng.

Điển hình, cuối tháng 5 vừa qua, khoảng 300 cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022 , do Công an tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tổ chức. Sau 2 ngày tổ chức, 252 đơn vị máu được hiến và tiếp nhận. Ngoài ra, trong tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức thăm khám sức khỏe và tặng quà các Mẹ VNAH do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn trong Công an tỉnh tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền pháp luật về giao thông, ma túy, PCCC, an ninh mạng, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em cho hàng ngàn lượt người dân, HS, SV, CNVC. Đồng thời, thực hiện chương trình “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch hành quân xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”… với hàng trăm phần quà an sinh xã hội và các hoạt động tình nguyện như: giải cứu chuối, hồ tiêu; tặng ATM gạo, khẩu trang, bao tay y tế, trang phục bảo hộ, túi an sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho bà con khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các hoạt động tình nguyện về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,… được triển khai kịp thời và đồng bộ đã nhận được sự đánh giá, ghi nhận tích cực từ dư luận xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia như “Thực hành tiết kiệm điện nước” và “Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh vào thứ Sáu hàng tuần”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đặc biệt, nhằm kịp thời hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở thực hiện Đề án cấp thẻ CCCD gắn chíp, ĐTN Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng về cơ sở làm CCCD gắn chíp vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết, lực lượng ĐVTN có quân số lớn được bố trí hầu khắp trên các lĩnh vực, đã và đang là lực lượng xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Điều đó đòi hỏi các cấp bộ Đoàn Công an tỉnh phải không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo đề ra phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới.

Sự nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần dấn thân, dám nghĩ, biết làm, tuổi trẻ Công an tỉnh quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình, khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN