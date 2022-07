TP. Bà Rịa: Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa VI tổ chức hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa và ông Trần Thanh Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa chủ trì hội nghị (ảnh trên).

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của TP. Bà Rịa tại hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Thành ủy Bà Rịa cho biết, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, thu ngân sách ước 645,48 tỷ đồng, đạt 79,9% so với dự toán năm (bằng 122,1% so với cùng kỳ); chi ngân sách 564,72 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, bằng 144,3% so với cùng kỳ. Giải ngân các công trình vốn ngân sách do tỉnh quyết định là 135,122 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch; giải ngân các công trình do thành phố quyết định đầu tư 221,768 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát tiến độ triển khai các công trình trọng điểm gồm: Dự án Khu đô thị Tây Nam, Khu đô thị Cỏ May 2, Khu du lịch Lâm viên Núi Dinh... Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua TP. Bà Rịa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách... được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được chỉ đạo sâu sát. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.