TP.Bà Rịa tập trung giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 11/7, BCH Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Thành ủy Bà Rịa cho thấy, thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, thu ngân sách ước 645,48 tỷ đồng, đạt 79,9% so với dự toán năm (bằng 122,1% so với cùng kỳ). Giải ngân các công trình vốn ngân sách do tỉnh quyết định là 135,122 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch; giải ngân các công trình do thành phố quyết định đầu tư 221,768 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát tiến độ triển khai các công trình trọng điểm gồm: Dự án Khu đô thị Tây Nam; Khu đô thị Cỏ May 2; Khu du lịch Lâm viên Núi Dinh... Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) đoạn qua TP. Bà Rịa.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Bà Rịa Đặng Minh Thông yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp, các ngành tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu ở mức độ cao nhất. Bí thư Thành ủy lưu ý đặc biệt đến việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án đường cao tốc Biên hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Đến tháng 10/2022 phải hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long để phục vụ tái định cư cho dự án…

NHÃ UYÊN