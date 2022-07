Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiều 8/7, Khối cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.

Khối cơ quan Nội chính tỉnh có 8 đơn vị gồm: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trại giam Xuyên Mộc (Cục 10-Bộ Công an) và Hải đoàn 18 BĐBP.

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua của Khối được duy trì thường xuyên, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung thi đua đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình như Bộ CHQS tỉnh tặng 10 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19; BĐBP tỉnh tăng cường 100 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cho BĐBP tỉnh An Giang; Công an tỉnh tổ chức 36 buổi tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 8.250 cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Khối cơ quan Nội chính tỉnh tập trung vào một số nội dung thi đua như: thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; phối hợp nắm tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo, dân tộc, ANTT, các vụ việc khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

MINH NHÂN