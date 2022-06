Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trong lực lượng công an

Ngày 9/6, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nâng lương cấp bậc Đại tá đối với ông Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh và thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1/6/2022 (ảnh trên).

Tại buổi lễ, Công an tỉnh cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ đến niên hạn. Theo đó, nâng lương cấp bậc hàm Thượng tá cho 3 cán bộ, thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho 15 cán bộ, thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho 37 cán bộ và hơn 80 cán bộ được thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá (ảnh trên).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Giám đốc Công an tỉnh mong rằng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, công tác, chiến đấu, tận tâm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY DIỆU