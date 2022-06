Giải ngân nhanh vốn đầu tư công, phát triển du lịch

Tập trung đầu tư hạ tầng kết nối giao thông đa phương thức Thông tin đến cử tri phường 5, TP. Vũng Tàu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri vào chiều 9/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, ngân sách 5 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng tốt và xác định những tháng cuối năm, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng còn rất nhiều thách thức về giá nhiên liệu, tình hình dịch bệnh thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Do vậy, cần hệ thống chính trị và nhân dân của tỉnh đồng lòng vượt qua khó khăn và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu. Tỉnh tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế là: công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; đầu tư công trọng tâm trọng điểm, không dàn trải. Trong đó, tập trung trong 5 năm tới là đầu tư hạ tầng kết nối giao thông đa phương thức để kết nối đồng bộ, liên vùng tạo ra không gian kinh tế mới cho BR-VT phát triển nhanh và bền vững hơn. Bên cạnh đó, Côn Đảo có yếu tố quan trọng về an ninh quốc phòng văn hóa lịch sử, nên đã và đang được đầu tư có trọng tâm. Theo đó, cùng với dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo; xây dựng sân bay Côn Đảo, tỉnh sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho BR-VT điều chỉnh quy hoạch huyện Côn Đảo một cách bài bản, không ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường và đất rừng. Tỉnh hy vọng được sự ủng hộ của người dân và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, để triển khai đồng bộ, tạo sự bứt phá cho sự phát triển của BR-VT, bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Về phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, công tác phòng, chống dịch của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó, vai trò chính trị của cấp cơ sở vô cùng quan trọng. Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục mua vắc xin để tiêm phòng cho người dân mũi nhắc lại. Tuy nhiên, tại tỉnh BR-VT, tỷ lệ tiêm mũi 4 và số trẻ độ tuổi 5-11 tuổi được tiêm vắc xin còn thấp. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cấp cơ sở, người dân tuyên truyền vận động người thân tiêm mũi nhắc lại, bảo đảm tiếp tục thành công trong công tác phòng, chống dịch; giảm thiểu tỷ lệ tử vong, chuyển nặng của bệnh COVID-19.