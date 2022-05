Đẩy mạnh bảo hộ với sản phẩm địa phương

Chiều 31/5, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì thảo luận Tổ 14 (gồm các đoàn Gia Lai, Thái Nguyên và Bà Rịa-Vũng Tàu) về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, dự thảo luật lần này vừa mang tính răn đe với các quy định xử lý hành vi vi phạm cụ thể, vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa là chính. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu trong xây dựng gia đình Việt Nam thời gian tới. Đại biểu Huỳnh Thị Phúc cũng đề nghị tại Điều 16 bổ sung thêm các điều khoản về hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền thông qua tài liệu, ấn phẩm, cổ động trực quan, sản phẩm truyền thông; thông qua hình thức nêu gương người tốt việc tốt; phê phán hành vi bạo lực gia đình. Tại Khoản 3, Điều 18 việc hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình chỉ quy định đến cấp xã, đề nghị bổ sung: Giao cho cơ quan quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh, huyện thực hiện nhiệm vụ này sẽ phù hợp hơn. Bởi, những người làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp xã thường chưa có đủ kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn. Thảo luận về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị thêm cụm từ “quốc phòng” vào trước cụm từ “an ninh” trong nội dung “mọi hành vi lợi dụng dân chủ xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đều bị nghiêm cấm” tại Khoản 3, Điều 7 sẽ đầy đủ ý hơn. Bởi, củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Tại Điều 9 quy định 14 nội dung chính quyền cấp xã phải công khai, đại biểu cho rằng 14 nội dung này đều thuộc lĩnh vực kinh tế. Do đó, đề nghị bổ sung thêm các nội dung công khai về văn hóa, xã hội, an ninh và trật tự xã hội. Đây là những lĩnh vực cần dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng.