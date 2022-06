Công an chính quy đã chủ động thích ứng, nắm chắc địa bàn cơ sở

Chiều 3/6, Bộ Công an tổ chức buổi hội nghị trực tuyến về sơ kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại đầu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2018 đến ngày 14/5/2022, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí 48.576 cán bộ công an xã chính quy về công tác tại 8.873 xã, thị trấn. 52 đơn vị trực thuộc Bộ đã lập danh sách điều động 390 cán bộ về công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian 2 năm.

Công an chính quy xã Kim Long, huyện Châu Đức rà soát, kiểm tra thông tin của người dân để cập nhật vào dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, công an các địa phương đã tổ chức 363 lớp/41.636 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Bộ Công an đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiếu số cho cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn giai đoạn 2020 - 2022. Đến nay, công an 10 tỉnh đã mở 35 lớp bồi dưỡng cho 1.105 cán bộ. Bộ Công an đã bố trí tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng để mua sắm vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ và quân trang bảo đảm trang bị cho lực lượng công an chính quy.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến ngày 14/3/2022, Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 47/47 xã (đạt 100%), 6/6 thị trấn với tổng số 329 người.

Quá trình đảm nhiệm vai trò, Công an chính quy đã chủ động thích ứng với điều kiện và môi trường công tác tại cơ sở, nắm được tình hình địa bàn, nắm hộ, nắm người và các loại đối tượng trên địa bàn được phân công phụ trách. Trong quý I/2022 trên địa bàn 47 xã, 6 thị trấn đã xảy ra 152 vụ vụ phạm pháp hình sự (giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm trước). Cơ sở cũng tiếp nhận, xử lý 142 tin báo tố giác tội phạm, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 89 tin, phối hợp với công an huyện đưa 54 đối tượng vào cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh, phối hợp bắt, vận động 10 đối tượng truy nã.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - TRẦN TIẾN