Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 vào sáng 3/6.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 8,46%; Doanh thu dịch vụ cảng tăng 6,77%; Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,21%. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,82%. Tổng thu ngân sách 5 tháng ước khoảng 45.639 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán năm, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn trên địa bàn tỉnh đạt 15,4% so với tổng kế hoạch vốn năm 2022. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh còn 62 dự án chậm triển khai...

5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 8,46%. Trong ảnh: Công nhân Công ty Mei Sheng (huyện Châu Đức) trong giờ sản xuất.

Các lĩnh vực văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội được quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, toàn tỉnh tập trung triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp về những hạn chế cần khắc phục và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới của các sở, ngành và các địa phương, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương cần làm rõ lý do vì sao tiến độ giải ngân chậm và phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, đánh giá, khắc phục một số chỉ tiêu chưa đạt; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tin, ảnh: HÙNG LINH