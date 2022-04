Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Sáng 4/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đảo và khu vực cửa khẩu cảng biển.

Quý I/2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ công tác Biên phòng; tuần tra, kiểm soát bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới biển, đảo, an ninh cửa khẩu cảng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cụ thể, BĐBP tỉnh đã đăng ký, kiểm chứng cho 7.804 lượt tàu cá với 50.254 thuyền viên ra, vào trên biển; phát hiện, bắt giữ, khởi tố hình sự 9 vụ với 7 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 5 vụ với 7 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Quý II/2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cơ động, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng biển, đặc biệt là cao điểm 30/4 và 1/5.

