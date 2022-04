Nhiều khó khăn trong xác minh thông tin tìm kiếm liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được BR-VT tích cực đẩy mạnh triển khai suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Hiện toàn tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được bất kỳ thông tin nào và 1.700 mộ có một phần thông tin. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thắp nhang tại phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Nước mắt ngày đoàn tụ

Ngày đón hài cốt em trai, liệt sĩ Hà Hữu Minh về quê, ông Kiều Văn Hải (huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây) cùng gia đình không cầm được nước mắt. Ông Hải nói trong nghẹn ngào: “Suốt mấy chục năm trời, cả gia đình tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ và mong ngóng từng ngày được tìm thấy thông tin về em trai mình. Ngày ra trận, khi ấy em còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Ba, mẹ và cả gia đình tôi luôn mong chiến tranh sớm kết thúc để em về đoàn tụ. Mãi sau này, gia đình chỉ nhận được tin đơn vị báo về em hy sinh trong một trận chiến với địch mà không hề có thêm thông tin gì khác về em. Từ lúc ấy, mẹ tôi ngày nào cũng nuôi hy vọng sẽ sớm tìm lại được em để đưa em về quê hương. May mắn nhờ nhận được thông tin từ ngành chức năng BR-VT, em đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình”.

Niềm hạnh phúc của gia đình ông Hà Hữu Minh cũng là niềm mong đợi của nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ. Tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên khắp quê hương BR-VT đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.149 nguồn tin về mộ liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 115 hài cốt; đính chính 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Theo ông Phạm Quang Lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, trong 4 năm trở lại đây, Hội đã nỗ lực thông tin và kết nối hơn 500 thân nhân liệt sĩ khắp cả nước. Trong số này có những gia đình ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung xa xôi, như Vĩnh Phúc, Hà Tây, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… sau thời gian dài tìm kiếm, đã nhận được hài cốt người thân là liệt sỹ hy sinh và được an táng tại BR-VT. Hành trình kết nối ấy vô vùng gian nan, đòi hỏi phải rất tỉ mỉ, kiên trì, nhạy bén, từ thông tin ít ỏi có được từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tại BR-VT, thực tế sau nhiều năm triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh ác liệt, kéo dài; thời gian chôn cất liệt sĩ đã lâu; hồ sơ, sơ đồ mộ chí của đơn vị, địa phương quản lý, lưu trữ không đầy đủ, thiếu nhiều yếu tố… Đặc biệt, thông tin nơi an táng ban đầu; địa giới hành chính cấp xã, huyện có sự điều chỉnh nên việc thu thập, khảo sát, xác minh, kết luận thông tin, xác định nơi an táng ban đầu của liệt sĩ rất gian nan.

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh) cho biết, với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, BR-VT đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phần việc có ý nghĩa chính trị và giá trị nhân văn sâu sắc này. Để xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan chức năng phải tiến hành qua nhiều khâu, nhiều bước, đòi hỏi nỗ lực rất cao của lực lượng chức năng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thời gian qua được nâng lên rõ rệt; góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm cộng đồng.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được bất kỳ thông tin nào và 1.700 mộ có một phần thông tin. Sở LĐTBXH vẫn tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và các địa phương tăng cường kết nối để tìm kiếm thân nhân liệt sĩ bằng nhiều cách: thông tin về liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp thông tin, hình ảnh chính xác về các mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trong tỉnh lên website của Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng. Một số gia đình cũng đã xin nhận thân nhân liệt sĩ nhưng vì không cung cấp được thông tin xác đáng mà chỉ qua niềm tin tâm linh nên Sở LĐTBXH chưa có căn cứ để xác nhận.

Ông Phạm Quang Lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cho biết, trong quá trình quy tập, rất cần sự hỗ trợ của các nhân chứng như thanh niên xung phong, người dân ở địa phương, các cựu chiến binh, những người chứng kiến việc quy tập, chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, BR-VT sẽ đẩy mạnh xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động tối đa nguồn thông tin về liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ từ các tầng lớp nhân dân; quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định…

