Công an TP. Vũng Tàu trao khen các tập thể, cá nhân

Ngày 29/4, Công an TP. Vũng Tàu tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022).

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thượng tá Nguyễn Văn Thao.

Công an thành phố đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 138 thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm, đồng thời tổ chức lễ ra quân, phát lệnh đồng loạt tấn công trấn áp tội phạm.

Kết quả, Công an thành phố đã phát hiện 58 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; điều tra làm rõ 50 vụ với 189 đối tượng; bắt giữ, xử lý 29 vụ với 40 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Công an thành phố đã triệt phá thành công Chuyên án đấu tranh truy xét tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu và Chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong đợt cao điểm, Công an TP. Vũng Tàu và cá nhân Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Phó Trưởng Công an thành phố đã được Bộ Công an tặng Bằng khen. Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Trung tá Bùi Văn Sang, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

