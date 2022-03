HỘI THI CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI: Thiếu tá Bùi Lâm Triều, Bộ CHQS tỉnh BR-VT giành giải Nhì

Sau 2 ngày diễn ra tại Học viện Hải quân (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chiều 18/3, Ban Tổ chức Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành trao giải và bế mạc.

Thiếu tá Bùi Lâm Triều, Trợ lý Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh BR-VT (bìa phải) nhận giải Nhì. Ảnh: QUANG LỤC

Thiếu tá Bùi Lâm Triều, Trợ lý Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh đại diện Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giành giải Nhì hội thi, chuyên đề: “Xây dựng Thế trận lòng dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Ban Tổ chức hội thi đã trao giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Quang Trung, Đảng bộ Quân đội; 5 giải Nhất, 9 giải Nhì và 12 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.

Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/3. Hội thi có sự tham gia của 27 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an và 21 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, đạt thành tích cao tại hội thi 3 khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2021.

PHÚC LƯU