TP. Vũng Tàu thu ngân sách hơn 1.220 tỷ đồng trong quý I/2022

Ngày 18/3, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh quý I/2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý II.

Trong quý I/2022, UBND thành phố đã tập trung xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trên các ngành, lĩnh vực. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được thành phố quan tâm thực hiện. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố cơ bản đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch và có nhiều điểm sáng, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn TP.Vũng Tàu quý I năm 2022 ước đạt 1.987 tỷ đồng. Trong ảnh: Du khách vui chơi tắm biển đợt nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: MỸ LƯƠNG.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước 1.987 tỷ đồng (đạt 30,42% kế hoạch, tăng 38,56% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9.593 tỷ đồng (đạt 31,12% kế hoạch, tăng 27,45% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp ước 8.213 tỷ đồng (đạt 25,40% kế hoạch, tăng 13,93% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngư nghiệp ước 3.112 tỷ đồng (đạt 26,60% kế hoạch, tăng 15,64% so với cùng kỳ); thu ngân sách ước hơn 1.220 tỷ đồng (đạt 32,47% so dự toán tỉnh giao, bằng 28,85% thành phố xây dựng)...

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố trong thời gian tới như: đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, cải cách hành chính; tăng cường hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công, thi công các dự án.

Hội nghị cũng xem xét thông qua các tờ trình quan trọng của UBND TP. Vũng Tàu trình tại Kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH