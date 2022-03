Địa phương có dự án trọng điểm phải vào cuộc quyết liệt

Ngày 4/3, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ 11 dự án trọng điểm gồm: Dự án sân bay Cỏ Ống, dự án điện Côn Đảo (huyện Côn Đảo); dự án sân bay Hồ Tràm (huyện Đất Đỏ); dự án sân bay Gò Găng, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân – Bãi Sau, dự án khu du lịch giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis Hotel, dự án khu đô thị Hải Đăng, dự án sân bay Vũng Tàu cũ (TP. Vũng Tàu); dự án trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung khu vực Cái Mép – Thị Vải, dự án khu vực Núi Dinh (TX. Phú Mỹ) và dự án Vườn thú hoang dã Safari (huyện Xuyên Mộc).

Báo cáo tại cuộc họp, các địa phương cho biết các dự án này chậm tiến độ chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục pháp lý hoặc đang rà soát lại phương án quy hoạch, thay đổi phương án nguồn vốn đầu tư… Trong đó, đáng chú ý là dự án Vườn thú hoang dã Safari (huyện Xuyên Mộc) được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005. Năm 2009, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Vườn thú hoang dã Safari và Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu Việt Nam thực hiện dự án tại xã Bưng Riềng với diện tích khoảng 630,3ha. Năm 2016 dự án đã bị UBND tỉnh thu hồi do chủ đầu tư quá chậm trễ trong việc thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Sau đó, dự án này được đưa vào danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn đang chậm tiến độ do thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chậm.

Phát biểu tại cuộc họp ông Lê Ngọc Khánh đề nghị các ngành, địa phương phải tập trung rà soát, nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khẩn trương giải phóng mặt bằng và thúc đẩy các thủ tục liên quan đến đất đai, triển khai lập đồ án quy hoạch để sẵn sàng cho công tác đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Địa phương nào có dự án trọng điểm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy nơi đó cần phải vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng cần chủ động rà soát và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư không bảo đảm tiến độ.

QUANG VŨ