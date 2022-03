Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên

Ngày 24/3, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, mở rộng và sơ kết công tác Đảng quý I/2022.

Quý I/2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, nên không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; Các loại tội phạm xâm hại trẻ em được kéo giảm 17 vụ so với quý I/2021; Tội phạm vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; Tội phạm ma túy cơ bản được kiểm soát và kiềm chế....

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như Tỉnh ủy đến các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo quy định, nên không có tình trạng khiếu kiện, tố cáo đông người, phức tạp. Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp 29 lượt, 28 công dân (giảm 47 lượt so với quý I/2021); Tiếp nhận 21 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh tố cáo tội phạm (giảm 57 đơn so với cùng kỳ). Tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của lực lượng công an đạt tỷ lệ 100%.

Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh.

TRÍ NHÂN