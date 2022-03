Đảng viên trẻ tạo hứng khởi trong các hoạt động Đoàn

Từ các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Huyện Đoàn Châu Đức đã phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Qua đó, phát huy được vai trò, năng lực của đảng viên trẻ trong các hoạt động Đoàn.

ĐVTN Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức tham gia thực hiện tuyến đường thanh niên kiểu mẫu tại ấp Đức Trung (xã Bình Ba, huyện Châu Đức).

Là đảng viên trẻ, Thượng úy Lê Năng Phương, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức luôn năng nổ, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn lẫn công tác Đoàn. Tốt nghiệp ĐH An ninh Nhân dân, năm 2014, anh Phương nhận công tác tại Đội An ninh, Công an huyện. Năm 2016, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức. Bằng sự tâm huyết, sáng tạo và nhiệt tình trong công tác, anh Phương đã từng bước đưa hoạt động Đoàn của đơn vị ngày càng phát triển.

Trong công tác chuyên môn, với vai trò là cán bộ an ninh - lực lượng giữ bình yên cho nhân dân, anh luôn nỗ lực hết mình để phục vụ tốt cho người dân, hoàn thành tốt vai trò của người cán bộ Đoàn và công việc được cấp trên giao phó. Anh Phương chia sẻ: “Khi bước vào hàng ngũ của Đảng, người đảng viên phải giữ vững niềm tin với Đảng, phải thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu. Từ đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để đảng viên thực sự trở thành một phần của nhân dân, do dân và vì dân phục vụ”.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, anh Phương cùng các ĐVTN Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức đã vận động các đoàn viên đóng góp 8 triệu đồng thực hiện công trình tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, tặng gạo cho các hộ dân sinh sống ở ấp Đức Trung (xã Bình Ba). Tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Đoàn cơ sở Công an huyện sẽ thực hiện dọn dẹp vệ sinh 2 bên QL 56 đoạn từ Trường THPT Ngô Quyền về chợ Đức Mỹ (xã Bình Ba) dài khoảng 1,5km.

Từ những công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, nhiều năm qua Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức luôn là đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đối với đảng viên trẻ Nguyễn Thành Bình, Phó Bí thư Đoàn thanh niên TT.Ngãi Giao, luôn xác định ý thức, trách nhiệm rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Bình đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn thị trấn, chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác năm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các phong trào, hoạt động của Đoàn, Đội từ chương trình hiến máu nhân đạo, Xuân tình nguyện, chiến dịch hè, Tháng Thanh niên, phòng, chống dịch COVID-19… góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Năm 2021, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Huyện Đoàn Châu Đức đã tổ chức hàng trăm mô hình thiết thực chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch, hỗ trợ nhân dân và lực lượng ở tuyến đầu như: Gian hàng 0 đồng; tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; tặng khẩu trang cho người dân… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Anh Nguyễn Trung Minh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức cho biết, giai đoạn 2020-2022, Huyện Đoàn luôn chú trọng công tác triển khai, phát hiện để bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Năm 2021, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 163 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, qua đó 53 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“ĐVTN trên địa bàn huyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, kiên trì học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng. Huyện Đoàn sẽ tiếp tục rà soát để phát hiện thêm ĐVTN ưu tú để giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Xây dựng đội ngũ ĐVTN xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận”, anh Nguyễn Trung Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MAI NGỌC