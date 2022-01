Đánh giá toàn diện tác động của các dự án luật

Ngày 6/1, trong khuôn khổ Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cơ chế chính sách đặc thù cho TP. Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành thảo luận tổ tại điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát triển nguồn năng lượng nhưng vẫn bảo đảm an ninh

Góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, quy định nhà nước độc quyền trong truyền tải nhằm bảo đảm sự kiểm soát của nhà nước đối với an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo, sự không đồng bộ giữa phát triển cơ sở hạ tầng, truyền tải và phát triển nguồn, đã gây ra những bất cập lãng phí tài nguyên và gây thiệt hại kinh tế. Nguyên nhân của tình trạng này là do nguồn lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có hạn, chưa bảo đảm được đầu tư khối lượng công trình truyền tải lớn trong thời gian qua.

Do đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị cần làm rõ khái niệm hoạt động truyền tải, phạm vị độc quyền của nhà nước trong hoạt động truyền tải; làm rõ thêm các hoạt động truyền tải bao gồm đầu tư, xây dựng và vận hành. “Việc sửa đổi phạm vi độc quyền của nhà nước trong hoạt động truyền tải điện cho phép và thu hút thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng là phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước”, đại biểu Hùng nói.

Về dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp (DN), đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, tại khoản 1 điều 6 sửa đổi bổ sung Luật DN, cho phép thành viên của công ty được phép định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cần cân nhắc kỹ. Quy định như vậy sẽ phát sinh vấn đề như sau: Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên được quyền chào bán phần góp vốn của mình cho thành viên khác theo giá thỏa thuận sẽ dẫn đến rủi ro khi thành viên đó là DN 100% vốn nhà nước sẽ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sau đó bán cổ phần góp theo giá thỏa thuận, dễ gây thất thoát tài sản nhà nước. Vì vậy cần xem xét luật hóa hình thức chào bán thông qua đấu giá để có tính cạnh tranh thì sẽ mang lại hiệu quả, không gây thất thoát tài sản nhà nước và mang tính công khai, minh bạch.

Bảo đảm chất lượng dự án đường cao tốc

Góp ý về chủ trương thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng quan tâm đến chất lượng, tiến độ thi công và sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh của dự án. “Trên thực tế, phải thẳng thắn nhìn nhận nhiều tuyến đường cao tốc bị hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng xảy ra nhiều nơi gây mất an toàn, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, gây lãng phí ngân sách, làm mất lòng tin trong xã hội. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là việc thi công kém, thiếu đồng bộ; phân chia thành nhiều gói thầu, hạn chế năng lực làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng. Mặt khác, trong tương lại không loại trừ nguy cơ xảy ra chiến tranh, do đó cần tính toán đến yếu tố an ninh quốc phòng khi triển khai xây dựng dự án cao tốc này”, đại biểu đề xuất.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, khả thi, các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu khảo sát cân nhắc kỹ lưỡng hướng tuyến cho phù hợp, giảm tối đa diện tích đất trồng lúa, đất phòng hộ bị thu hồi. Đồng thời, cần nâng cao năng lực thiết kế, khả năng cung ứng nguyên vật liệu, không làm xáo trộn hoạt động của nhân dân; đưa công nghệ hiện đại vào thi công.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Bài, ảnh: MINH THIÊN