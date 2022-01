Tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Ngày 4/1, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 tổng kết công tác năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm. Trong đó, hoàn thành 84/89 chỉ tiêu của Bộ Công an giao, đạt tỷ lệ trên 94%; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, nhất là việc tổ chức “chiến dịch” cấp phát CCCD đúng thời hạn.

Trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã banh hành quyết định, tổ chức 16 cuộc kiểm tra, giám sát.

Năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nêu gương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

TRÍ NHÂN