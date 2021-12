Xây dựng lực lượng vũ trang các địa phương vững mạnh toàn diện

Trong 2 ngày 11 và 12/12, Đảng ủy Quân sự TP. Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021.

*Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Vũng Tàu đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu quân sự - quốc phòng; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự TP. Vũng Tàu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thành phố duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% đối tượng theo phân cấp; giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

*Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Châu Đức đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và phòng, chống dịch COVID-19; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 95,6%; huy động hơn 632 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch tại 26 cơ sở cách ly tập trung, 2 bệnh viện dã chiến và 2 chốt kiểm soát dịch. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Châu Đức phấn đấu xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên đạt 100% đầu mối đơn vị; huấn luyện bộ đội thường trực đạt 100% quân số, trong đó 100% đạt yêu cầu; 100% Ban CHQS xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện.

*Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo LLVT huyện duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng chống dịch COVID-19; huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% quân số. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Xuyên Mộc tiếp tục chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NHÂN ĐOÀN