Với đặc thù là địa phương nằm trên địa bàn chiến lược trong khu vực phòng thủ hướng biển của Quân khu 7, từ ngày thành lập đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh BR-VT đã huy động đến mức cao nhất các nguồn lực, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sự cống hiến, sức sáng tạo của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Kỳ 1: Hăng say luyện tập trên thao trường

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động phòng thủ và xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp.

Các chiến sĩ Đại đội Pháo binh 38 - Bộ CHQS tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu

Gần trưa, thời tiết nắng nóng, nhưng trên thao trường Đại đội Pháo binh 34 (C34) - Bộ CHQS tỉnh, không khí luyện tập của cán bộ, chiến sĩ vẫn diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Khẩu lệnh người chỉ huy vừa dứt, các khẩu đội pháo nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu, thực hiện thao tác lấy góc, xác định phần tử bắn, chuẩn bị ngòi, mở khóa nòng, nạp đạn... Trong tích tắc, những khẩu pháo lớn nhanh chóng xoay chuyển, vươn nòng hướng thẳng về mục tiêu.

Đại úy Trần Văn Bắc, Chính trị viên C34 cho biết, đơn vị nhận lệnh điều động trực tiếp của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia các chiến dịch lớn, công tác huấn luyện SSCĐ luôn được cán bộ, chiến sĩ duy trì hằng ngày. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, nội dung, chương trình huấn luyện đều thực hiện theo quy định và được cấp trên phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị còn cho các pháo thủ thay phiên đảm nhận những vị trí khác nhau để khi cơ động hoặc có yêu cầu, chiến sĩ có thể đảm nhận bất cứ vị trí nào trên mâm pháo. Nhờ đó, kết quả kiểm tra hằng năm có từ 75-86% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay, để xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng SSCĐ ở các cấp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Riêng đối với lực lượng dân quân, bên cạnh huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lực lượng này cũng được tăng cường huấn luyện nội dung sát thực tế địa phương và địa bàn tác chiến như phòng chống lụt bão, cháy rừng. Ngoài ra, từ năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động của các địa phương theo hình thức tập trung trong thời gian 3 tháng. Theo đó, chiến sĩ biên chế về trung đội, đại đội để sinh hoạt và huấn luyện như lực lượng bộ đội thường trực; được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Luật Nghĩa vụ quân sự; Dân quân tự vệ; công tác vận động quần chúng; xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương và trang bị các kỹ thuật chiến đấu bộ binh; võ thuật; huấn luyện đội ngũ chiến thuật; tổ bộ binh bắn máy bay tầm thấp và bài học về hậu cần-kỹ thuật… dưới sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể theo hình thức vừa học, vừa thực hành, sai tới đâu chỉnh sửa ngay tới đó.

“Huấn luyện theo hình thức tập trung giúp chúng tôi tránh được tình trạng phân tâm, tập trung hơn vào bài giảng và rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, khả năng xử lý tình huống nhạy bén. Tôi tin rằng, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và trở về địa phương, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng ứng phó với các sự cố một cách tốt hơn”, chiến sĩ Trần Văn Việt, dân quân năm nhất Ban CHQS TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết.

Từ năm 2015 đến nay, quân số tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt từ 97%-100%; kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi, an toàn.

Chủ động phòng thủ

BR-VT là địa phương ven biển, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh; đảm nhiệm tuyến phòng thủ chủ yếu trên hướng biển của Quân khu 7. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã dành hơn 1.279 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ QP-AN, trong đó xây dựng các công trình chiến đấu tại Côn Đảo với tổng kinh phí hơn 74 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quốc phòng; chủ trì phối hợp với các quân, binh chủng tổ chức khảo sát, quy hoạch công trình phòng thủ tuyến ven biển giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo để triển khai đúng lộ trình. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị LLVT điều chỉnh vị trí đóng quân theo đúng ý định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Bên cạnh việc xây dựng KVPT, công tác diễn tập phòng thủ được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, LLVT tỉnh tổ chức 70 đợt diễn tập, trong đó có 10 đợt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, 40 đợt diễn tập chỉ huy cơ quan các cấp, 1 đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và 7 đợt diễn tập phòng không nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng cấp huyện.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu nâng cao hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức phối hợp tốt với LLVT đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo và nội địa để xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Nhờ đó, LLVT các cấp luôn duy trì tốt khả năng SSCĐ, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có mặt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Bài, ảnh: MINH NHÂN