Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Ngày 13/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về tình hình nhiệm vụ công tác Biên phòng; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ, giữ vững chủ quyền biên giới biển, đảo, an ninh cửa khẩu cảng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt địa bàn biên giới, cảng biển; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN