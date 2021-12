Kỳ 2: Nâng cao chất lượng công tác dân vận

Công tác dân vận không chỉ nhằm tập hợp, vận dụng sức dân mà còn có ý nghĩa góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ gia đình có người thân bị mất do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Điền nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát huy vai trò của Đảng trong công tác dân vận

Trải qua hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 30 năm thành lập tỉnh BR-VT, quán triệt tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, công tác dân vận được tỉnh triển khai gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, cũng phát huy vai trò tiên phong của Đảng trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 895-QĐ/TU, ngày 10/8/2010 về việc “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh BR-VT”. Đồng thời, ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015” và nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể các văn bản của Trung ương về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đã tích cực thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ công tác dân vận… Đặc biệt, “Năm dân vận chính quyền” hàng năm gắn với công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện 100% UBND cấp xã, huyện và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu và CBCCVC đối với công tác dân vận, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tiếp đó, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc ban hành Quyết định số 854, 855-QĐ/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, nguời đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.

Lắng nghe tiếng nói của người dân

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND TP. Vũng Tàu (89, Lý Thường Kiệt).

Theo bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập nhiều Tổ công tác tập trung hướng về cơ sở, kịp thời lắng nghe tiếng nói của người dân và hành động vì lợi ích của nhân dân.

Điển hình như Tổ công tác theo dõi, nắm thông tin những vụ việc phức tạp, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 559-QĐ/TU, ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); các Tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 853-QĐ/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Qua đó, thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các bước thành lập và hoạt động của các tổ.

Đến nay, 8 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các tổ công tác và hoạt động có hiệu quả. Hầu hết thành viên các tổ đều phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên, kiên trì đi cơ sở, theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là những địa bàn đang thực hiện công tác đền bù, giải tỏa, giao mặt bằng để thi công các công trình theo chủ trương của Nhà nước, địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu vực thuộc vị trí trung tâm, vùng địa bàn giáp ranh…

Những kết quả quan trọng đã đạt được khẳng định phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đối với công tác dân vận thời gian qua là bước đi đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của người dân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành viên các tổ đã kịp thời có mặt ở những nơi phát sinh những vụ việc phức tạp, những điểm nóng trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục người dân, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh, phức tạp, những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Với cách làm sáng tạo trên, địa phương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả tích cực và đi vào chiều sâu.

Ông Nguyễn Quang Hoài, Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ cho biết, công tác thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của phường Hắc Dịch được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. QCDC được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch chuyên môn gắn với thực hiện “Năm dân vận khéo 2021” trong cơ quan, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác tiếp dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm, có lịch phân công cụ thể để người dân tiện theo dõi, liên hệ. Chất lượng tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho người dân được nâng cao. Bộ phận một cửa UBND phường luôn làm việc tích cực và trách nhiệm, giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn luôn đạt tỷ lệ cao.

Toàn tỉnh hiện có 565/565 (100%) Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp, khu dân cư với 6.453 thành viên, trong đó có 2.181 đảng viên (33,79%), do Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng; có nơi cơ cấu thêm người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc. Hoạt động của các Tổ dân vận đã góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, như phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, nhằm thông tin và chỉ đạo, xử lý kịp thời, đầy đủ về tình hình nhân dân nói chung và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng, Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Công văn đề nghị MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để tăng cường công tác nắm tình hình trong điều kiện không thể thường xuyên đi địa bàn, cơ sở do dịch, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thị, thành phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để kịp thời nắm tình hình phát sinh trong nhân dân.

Bài, ảnh: THI PHONG