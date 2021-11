Tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp từ ngày 8/11

Ngày 8/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (4, Phạm Văn Đồng, TP. Bà Rịa) ban hành thông báo số 190/TB-TTPVHCC về hoạt động của Trung tâm Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 8/11, Trung tâm tổ chức tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền (trừ thủ tục giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, DN nhà nước). Riêng thủ tục cấp căn cước công dân sẽ được thực hiện ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tạm thời thực hiện theo Thông báo số 4633/TB-SGTVT ngày 5/11/2021 của Sở GT-VT. Cụ thể, ưu tiên những trường hợp: Giấy phép lái xe bị mất - cấp lại, giấy phép lái xe do ngành GT-VT cấp đã hết hạn, đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp, đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, để bảo đảm an toàn, Trung tâm yêu cầu công dân đến làm TTHC phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Trung tâm không tiếp đón giao dịch đối với công chức, viên chức, nhân viên sinh sống tại khu vực phong tỏa, các xã, phường, thị trấn cấp độ 4, F0, F1, F2.

CẨM NHUNG