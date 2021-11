Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thời gian qua, Lữ đoàn 167-Vùng 2 Hải quân không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật (VKTBKT). Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện.

Đến quân cảng Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân những ngày đầu tháng 11, chúng tôi tận mắt chứng kiến không khí thi đua tích cực, sôi nổi trong huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ. Trên tàu 379, ai nấy đều không khỏi bất ngờ trước sự ngăn nắp ở tất cả các vị trí, VKTBKT. “Mỗi khi lau chùi, bảo quản VKTBKT là một lần mình được huấn luyện thêm về cách khai thác, sử dụng. Do đó, chúng tôi thường nhắc nhở nhau theo dõi, kiểm tra việc duy trì nền nếp giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật, chế độ sấy, thử máy, tình trạng kỹ thuật xe trực sẵn sàng chiến đấu; quy định về vệ sinh an toàn lao động, bảo dưỡng để vừa tiết kiệm thời gian, vừa góp phần tiết kiệm vật chất bảo đảm huấn luyện của đơn vị”, Trung úy Cù Hoàng Vũ, Tàu 379 nói.

Theo Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Quân chủng Hải quân, đồng thời được Quân chủng và Vùng 2 lựa chọn là đơn vị điểm về xây dựng nền nếp chính quy toàn diện, tàu chính quy mẫu mực và làm chủ VKTBKT. Do đó, ngoài tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác kỹ thuật theo quy định, cấp ủy, chỉ huy các tàu đều triển khai tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và 2 khâu đột phá về “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt cho các loại phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. Nhờ thực hiện đồng bộ những giải pháp trên, đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ đều cơ bản nắm vững quy trình vận hành VKTBKT theo chức trách, trong đó có một số ngành, vị trí chiến đấu đã đạt đến kỹ năng thuần thục và tự tin trong khai thác, sử dụng. Qua kiểm tra đánh giá kết quả làm chủ VKTBKT có 100% đạt yêu cầu (85% khá, giỏi). Kết quả kiểm tra bắn đạn thật các bài quy định bằng khí tài đồng bộ 100% khá, giỏi”, Thượng tá Triệu Thanh Tùng thông tin.

Ngoài ra, Lữ đoàn 167 luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong đó trọng tâm là huấn luyện làm chủ VKTBKT theo lộ trình; khai thác, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật; huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu và hiệp đồng chỉ thị mục tiêu; triển khai tốt việc chế tạo mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. 5 năm qua, đã có 85 mô hình, học cụ, công trình khoa học mang lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm hàng chục ngàn lít dầu và hàng ngàn kwh điện, nâng cao tuổi thọ của máy móc, VKTBKT. Hàng năm, kết quả kiểm tra bắn đạn thật trên biển có 100% cá nhân, đơn vị đạt khá, giỏi.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Lữ đoàn 167 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014-2017; Bộ Quốc phòng tặng 3 cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Bộ Tư lệnh Hải quân tặng 3 cờ thưởng “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, danh hiệu “Đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân” (2015, 2017) và nhiều phần thưởng khác, 8 năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh toàn diện.

Rời cầu cảng, chúng tôi dạo một vòng quanh khu tăng gia sản xuất (TGSX) rộng hơn 10.000m2 của Lữ đoàn 167, dưới những giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả, các loại rau muống, dền, cải, mồng tơi… xanh tươi tốt cho thấy sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ. Để có hệ thống vườn, ao, chuồng như hôm nay, ngành hậu cần Lữ đoàn 167 đã dày công nghiên cứu và lựa chọn nhiều loại giống, sau đó hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ làm đất, giữ nước và che nắng, che mưa để phòng dịch bệnh cho rau và vật nuôi. Nhờ đó mà hằng năm, sản lượng thu hoạch rau, củ, quả các loại đạt gần 40.000kg; thịt hơn 9.000kg; cá gần 5.000 kg và sản xuất hơn 11 ngàn chiếc bánh mì phục vụ bộ đội.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 dưới những tán cây, mầm non đang đâm chồi, những bồn hoa đủ màu như mời chào mỗi đoàn khách đến thăm đơn vị một lần nữa để thấy rằng những con người nơi đây đang từng ngày trưởng thành. Trưởng thành không chỉ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn giỏi cả trong TGSX góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: MINH NHÂN