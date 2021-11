Đó là chủ đề của Hội thảo do UBND tỉnh tổ chức sáng 25/11. Các ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo (ảnh dưới).

Hội thảo được kết nối trực tuyến từ Hội trường Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh với các điểm cầu Bộ GT-VT, Ngân hàng CSXH; Cục CNTT, Bộ GD-ĐT; Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển, Bộ KH-ĐT..., có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sau khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo, các đại biểu được nghe TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Trong đó, xác định 12 trụ cột nâng cao sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân, gồm: Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; Tạo nhiều việc làm có chất lượng và ổn định, kiến tạo môi trường làm việc chuẩn mực cao, thu hút lao động kỹ năng; Tạo điều kiện tiếp cận nhà ở và thúc đẩy điều kiện sống tốt cho nhân dân; tăng cường sức khỏe và điều kiện chăm sóc y tế cho nhân dân; Phát triển giáo dục, tăng cường dân trí và nâng cao kỹ năng lao động; Tăng cường bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững; Thực hiện chính sách an sinh phúc lợi xã hội tốt nhất cho nhân dân; Bảo đảm an ninh và an toàn cho nhân dân; Khuyến khích cân bằng công việc với cuộc sống; Thúc đẩy tính cố kết của cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa; Phát huy dân chủ và tăng cường sự tham gia của người dân; Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị công.

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Tiếp đến, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học đã tham luận về một số nội dung như: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người tỉnh BR-VT trong thời kỳ mới; Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đối với tỉnh BR-VT; Hiệu quả của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM; Tiềm năng, lợi thế phát triển dưới góc nhìn tư duy phát triển mới; Định hướng quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để tăng cường kết nối tỉnh BR-VT với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

TS. Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam phát biểu tham luận về hiệu quả của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ KH-ĐT tham luận về tiềm năng, lợi thế phát triển dưới góc nhìn tư duy phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học đã có những bài tham luận, ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp, tham luận của đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học.

UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp để khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH