Ngày 25/11, UBND tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà, động viên bà Thái Thị Tuyết Nhung (tổ 12, ấp Bắc, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: TUYẾT MAI

Hội thảo được kết nối trực tuyến từ Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh với các điểm cầu trung ương như: Bộ GT-VT, Ngân hàng CSXH Việt Nam; Cục CNTT, Bộ GD-ĐT; Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển, Bộ KH-ĐT…

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến giá trị Lãnh đạo tỉnh qua nhiều thế hệ luôn mong muốn và có nhiều chương trình nhằm giúp người dân trong tỉnh khá giả và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kết quả khảo sát đã minh chứng cho sự nỗ lực của chính quyền trong thời gian qua. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng chương trình để phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo. Hội thảo đã nhận được ý kiến của các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ngành trung ương, xoay quanh các vấn đề lớn như huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; hiện trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng việc làm, lao động chất lượng cao và an sinh xã hội tỉnh BR-VT, các chính sách phát triển nhà ở và chiến lược nhà ở cho giai đoạn tới, hiệu quả của tín dụng với công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chính sách để BR-VT phát huy được các trụ cột kinh tế… Đây là những ý kiến tâm huyết, quý báu giúp UBND tỉnh làm sáng tỏ nhiều nội dung liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc nhân dân trong thời gian tới. UBND tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến. Trên cơ sở dự thảo đề án, dự thảo nghị quyết, UBND tỉnh sẽ khẩn trương hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam, thành viên nhóm nghiên cứu Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT cho hay, qua khảo sát các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội…, nhóm nghiên cứu đánh giá BR-VT là một trong những địa phương có trình độ phát triển cao thuộc nhóm đầu của cả nước. Tỉnh đã đạt được nhiều thành quả xã hội trên các phương diện như giáo dục, y tế, văn hóa... Đời sống người dân được nâng cao, cảm nhận về sự phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân là rất tích cực.

Đánh giá từng tiêu chí cụ thể dựa trên 12 trụ cột phồn vinh và hạnh phúc, ông Tuấn chỉ rõ, về thu nhập và của cải, BR-VT thuộc tốp đầu cả nước nhưng có tình trạng phân hóa thu nhập ngày càng cao giữa các nhóm. Người dân có sự tích lũy của cải tốt, song vẫn còn một bộ phận không có khả năng tích lũy của cải. Nhiều cơ hội việc làm được tạo ra nhưng chất lượng việc làm chưa cao, năng suất lao động còn thấp, lao động trong nông nghiệp và khu vực phi chính thức còn nhiều.

Về nhà ở và tiện ích, chất lượng nhà ở tương đối tốt so với mặt bằng chung, tiện ích sinh hoạt khá, song vẫn còn một bộ phận thiếu nhà ở, tiếp cận tiện ích hạn chế. Chính quyền cung cấp phúc lợi tốt, người dân được quan tâm và hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều nhóm khó tiếp cận hệ thống an sinh và bảo trợ xã hội. Chất lượng môi trường bảo đảm so với các tỉnh công nghiệp hóa nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.

BÀ TRẦN LAN PHƯƠNG, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CSXH VIỆT NAM Nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, an sinh xã hội Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiến tới thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, UBND tỉnh cần ban hành chuẩn nghèo riêng áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 nhằm bao trùm các đối tượng còn gặp khó khăn nhưng không được thụ hưởng các chính sách theo chuẩn nghèo đa chiều 2021-2025. Tỉnh cũng cần nghiên cứu, rà soát và bố trí vốn cho các hộ xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với các hộ chưa có các công trình trên hoặc có nhưng chưa đạt chuẩn.

Trước thực tế trên, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng, để đưa cuộc sống người dân lên một nấc thang mới, BR-VT cần sớm ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Ông Tuấn cũng đề xuất một số chính sách đột phá giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045, đó là: Chương trình giáo dục miễn phí, trong đó, thực hiện chương trình giáo dục miễn phí cho HS, trợ giúp con cái gia đình có thu nhập thấp hoàn thành ĐH; Chương trình bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em, mở rộng dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, hỗ trợ chi phí y tế cho người già; Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung; Chương trình trợ cấp nhà ở cho người thu nhập thấp.

Thu nhập và đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Trong ảnh: Mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao của ông Phan Tấn Nghiêm, TT. Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: KIM HỒNG

Quan tâm vấn đề nhà ở, nâng cao chất lượng việc làm

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp giá trị của đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, lĩnh vực nhà ở của tỉnh đã đạt được những con số rất ấn tượng. Cả tỉnh có 193 dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị; diện tích sàn nhà bình quân đầu người đạt khoảng 26,1m2, cao hơn mức bình quân của cả nước; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố cao hơn so với trong vùng, tỷ lệ người dân sở hữu riêng về nhà ở lên tới 60%.

Ông Khởi cho rằng, trong giai đoạn 10 năm và định hướng 20 năm tới, bên cạnh việc phát triển số lượng nhà ở, cần tập trung nâng cao chất lượng nhà ở. Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch để xây dựng thêm nhà ở. Ông Khởi nhấn mạnh tới việc tập trung chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp qua việc hỗ trợ vốn, tạo quỹ đất, hỗ trợ ưu đãi tài chính…

Tỉnh BR-VT là một trong những địa phương tiên phong triển khai chương trình sữa học đường cho trẻ em. Trong ảnh: HS Trường MN Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu) uống sữa học đường. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Tào Huy Bằng, Phó Cục trưởng Cục việc làm, Bộ LĐTBXH phân tích, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt tới 80%, cao hơn trung bình cả nước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu khi tỉnh tập trung phát triển nhanh các ngành kinh tế mũi nhọn, còn tình trạng mất cân đối cung-cầu cục bộ trên địa bàn tỉnh theo trình độ, ngành nghề, năng suất lao động tăng chậm…

Theo ông Bằng, tỉnh cần có chính sách thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu việc làm song hành cùng quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế của tỉnh, bám sát định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã được Đảng bộ tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ. Cùng với đó là việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hợp lý; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường để nâng cao năng lực kết nối cung cấu lao động.

