Nâng cao tay nghề lao động, tăng cường chất lượng dạy và học

Linh hoạt phương án kiểm tra, đánh giá HS Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT đặt câu hỏi: Vấn đề chăm sóc sức khỏe học đường còn nhiều khó khăn, do thiếu biên chế nhân viên y tế trường học. Dịch bệnh còn kéo dài phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 nên việc đưa HS, SV trở lại trường gặp khó khăn. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để giải quyết các vấn đề này? Trả lời nội dung nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện nay số trường phổ thông trên cả nước còn thiếu nhân viên y tế là khoảng 30%. Tuy nhiên, sắp tới nếu như tuyển cả số thiếu này sẽ làm gia tăng bộ máy và biên chế. Trước mắt, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã thống nhất chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình phòng, chống dịch và điều kiện nhân viên y tế trên địa bàn, cử nhân viên y tế phụ trách y tế học đường. Còn về lâu dài, Bộ GD-ĐT sẽ trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ và sẽ báo cáo Chính phủ về nhân viên y tế trong trường học. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải dạy học trực tuyến. Đây là một hoạt động của quá trình chuyển đổi số chung của thế giới và của Việt Nam. Việc dạy trực tuyến ở quy mô nhỏ, mang tính bổ trợ đã thực hiện từ lâu, nhưng ở quy mô bao phủ, thay thế toàn bộ hình thức dạy học trực tiếp trong một thời gian dài thì là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ. Vì thế toàn ngành cũng cần có những điều chỉnh và hoàn thiện dần. Bộ trưởng chủ trương học đến đâu, kiểm tra, đánh giá đến đó và có tính đến các tác động của khó khăn do dịch bệnh, đồng thời dựa theo chuẩn đầu ra của chương trình cốt lõi để đánh giá, từ đó có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. Về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học này, Bộ trưởng cho biết đang lên phương án về hình thức thi, có thể linh hoạt hơn để phù hợp tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố trong thực tế. Bộ GD-ĐT cũng đang tính xây dựng bộ ngân hàng đề đủ lớn, để có thể tổ hợp cho phép thi nhiều lần hơn, thậm chí có thể đáp ứng mỗi tỉnh có một kế hoạch thi. Tuy nhiên, đây chỉ là những phương án “bất đắc dĩ” nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.