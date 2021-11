Cần ban hành chiến lược tổng thể về kiểm soát dịch COVID-19 phù hợp

Muốn chuyển sang thích ứng an toàn, phải bảo đảm điều kiện y tế tốt nhất Tham gia chất vấn Bộ Trưởng Bộ Y tế tại hội trường, Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT đặt câu hỏi: Hiện nay các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ còn rất khác nhau. Với vai trò là tư lệnh ngành y tế đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết 128 trên phạm vi toàn quốc? Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT Tham gia chất vấn Bộ Trưởng Bộ Y tế tại hội trường. Ảnh: CHÂU VŨ Trả lời nội dung nói trên, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các quốc gia đã chuyển sang thích ứng, chung sống an toàn với dịch. Thực tế thời gian qua, sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm các nước, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta đã ban hành Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19. Nghị quyết này có một số điểm lưu ý như: Đánh giá cấp độ dịch dựa trên tình hình dịch, tiến độ tiêm chủng, năng lực y tế của từng địa phương; các địa phương có đánh giá về tình hình dịch của mình để đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiện các địa phương đã đánh giá được cấp độ dịch trên từng địa bàn, quy mô xã và nhỏ nhất có thể. Trong Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế đã nêu rất rõ, các địa phương phải đánh giá cho được được cấp độ dịch để đưa ra các biện pháp triển khai, hoạt động phù hợp với cấp độ dịch như: Việc tổ chức các hoạt động ngoài trời, giao thông, lưu thông hàng hoá, y tế... Muốn chuyển sang thích ứng an toàn, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là y tế rất quan trọng. Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đặc biệt về y tế như: Hạ tầng, y tế cơ sở, thành lập trung tâm hồi sức… Các địa phương phải chủ động trong các biện pháp chống dịch. Hiện một số có tình trạng lơ là, mất cảnh giác, vì vậy các cơ quan y tế, Chính phủ đã chỉ đạo không lơ là, chủ quan mà liên tục phải có các biện pháp phòng chống dịch. Đại dịch chưa có trong tiền lệ, diễn biến phụ thuộc nhiều vào từng địa phương. Căn cứ tình hình tại địa phương mình như: Quy mô dân số, mức độ mắc, tình hình giao lưu, đi lại… các địa phương đã có triển khai các biện pháp khác nhau, nhưng lưu ý việc thực hiện theo Nghị quyết 128, và Hướng dẫn 4800. Ngoài ra, Đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về nội dung giải quyết thực trạng thiếu hụt lao động; khắc phục các hạn chế và thống nhất việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.